新北警土城分局交通分隊警員林宗慶03月30日18時許於土城區城林、亞洲路口發現一輛自小客車停在路中間，員警以為是違規停車，欲上前取締，但這時發現該車子其實是故障拋錨。

林員經檢視儀表板發現自小客因電瓶故障而導致車輛熄火，無法再發動，但因自小客停於城林路與亞洲路口，且正值下班尖峰時段，車流量大，為避免停放路中影響車流，林員打算先將自小客以人力推車的方式先移至路旁，再等待拖吊車到場，並連絡支援警力到場一同協助。

隨後土城所警員鄭玉翔 、林豐廷到場支援，與林員協力將自小客從路口推至城林路旁，並待駕駛聯繫修車廠前來拖車，協助完畢後女駕駛非常感謝也不好意思麻煩員警，表示之後上路前會注意車輛狀況，確認正常後再上路，隔天女駕駛還特地前來分局向員警們致謝。

土城分局提醒民眾上路前應先了解車輛狀況，若駕駛過程中遇拋錨或交通意外事故應先開啟車輛危險警告燈(打雙閃燈)或於事故地點後方適當位置擺放車輛故障標誌，以維護自身及其他用路人行的安全。

(中時 )