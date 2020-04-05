馬毓芬、祈錦鈅日前一起上節目接受主持人TOTO的專訪，分享音樂和生活。由於馬毓芬在流行音樂界超過30年，擔任歌曲製作人與合音經歷豐富，為無數天王天后操刀，去年參與祈錦鈅的歌曲製作，感性分享現在新人輩出都很有才華和特色，也許因為年紀輕，在詮釋歌曲情感內涵部分，需要多下苦功，讓歌曲賦予更多情感和畫面。

在節目尾聲主持人TOTO要兩位來賓分享心裡話，馬毓芬感性向母親告白，氣氛感人，祈錦鈅忍不住淚崩說從小是由爸爸和阿嬤帶大，小時候很希望爸爸可以放假，「我們可以一起出去走走，去動物園。然後他現在都退休了，我還沒有做這件事情，因為有障礙。」她分享16歲時跟爸爸逛街買鞋，她試穿後，店員對她說：「妳老公對妳真好！」爸爸年紀大她24歲，父女倆被店員誤會是「老夫嫩妻」，更有一次阿嬤生日全家人去吃海產，海產店老闆對阿嬤說：「您的媳婦很漂亮。」讓阿嬤笑回：「這是阮孫啦。」

(中時 )