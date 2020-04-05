婁峻碩近來推出新歌〈COLORFUL〉MV，已破百萬點閱，他日前受到HitFm邀請當防疫舞蹈小尖兵，把這首律動感高的〈COLORFUL〉創作編排防疫洗手舞，希望藉著他在年輕族群的影響力及號召力，在最近疫情日益嚴重的情況下，要大家能夠勤洗手一起對抗疫情。

為此婁峻碩特別與編舞老師花了一個晚上絞盡腦汁想舞步，包括戴口罩、勤洗手、洗個澡等俏皮又實用的動作外，還把一起努力、度過防疫時期等口號加入舞步中，可說十分用心，雖然舞蹈動作簡單，但婁峻碩趁著下通告後熬夜記舞步、學舞，還現學現賣馬上奔去電台拍攝教學影片，他笑說：「因為怕忘記，為了怕夜長夢多，所以想說趕緊拍完教功課，不然我應該會睡不著覺！」

自稱肢障的他，對於這次能被HitFm挑中當起舞蹈防疫小尖兵感到開心之餘，內心的情緒其實是「很ㄘㄨㄚˋ」，他笑說：「因為我被很多的朋友說我長得就是一副會跳舞的臉，就連我之前在CHING G SQUAD的時候，很多歌迷也都問我為什麼都是其他三位成員跳然後我都不跳！原因是我從以前到現在都覺得我在跳舞肢體律動這部分怪怪的，總覺得沒辦法很自然的舞動，都是靠硬背、硬記的去跳，跳起來感覺很不自然、也不像自己，所以在鏡子面前決回覺得自己很肢障！」至於女友焦凡凡看自己跳舞覺得如何？他笑說：「跟大家一樣啊！都說我肢體很僵硬！完全不給面子的！」

(中時 )