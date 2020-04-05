小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（5日）新聞重點。

【1】專家示警 東京恐淪下個紐約

日本東京有關人士表示，東京都4日新確診的新型冠狀病毒感染者達110多人。刷新單日確診人數最高紀錄，首次達到3位數。日本神戶大學傳染病學專家岩田健太郎表示，日本需要有勇氣改變，不然東京可能變成下一個紐約。

【2】西確診12萬例超義 全球第二

西班牙衛生部4日表示，西班牙累計確診病例已超過12萬例，西班牙也成為確診病例第二多的國家，僅次於美國的28萬例。不過該國單日新增死亡人數有所下降。總理桑切斯透過電視講話宣布，政府將要求國會把國家緊急狀態延至4月25日午夜。

【3】1股就能領 王品千元禮券 讓股東變鐵粉

股東會紀念品今年吹防疫風，不過也有公司維持「自家的紀念品自家送」，像是王品今年大方送出2200元美食抵用券，中鋼從2016年開始就用自家的金屬開發獨特紀念品，慢慢地養出知名度，也讓「股東變鐵粉」。

【4】陸第4次全國性哀悼 公衛事件第1次

中共昨舉行建政以來第4次全國性哀悼活動，中國人民大學法學院副院長張翔表示，特殊人士逝世、特別情況發生時，用降半旗致哀的方式表達哀悼、寄託哀思的法律依據在於大陸現行《國旗法》中的規定。與此前均因嚴重自然災害舉行全國哀悼日不同，這次是大陸首次因重大突發公衛事件啟動全國性哀悼活動。

【5】餐飲訂貨減 豬肉批發價慘跌

清明節連續假期，民眾防堵疫情，不僅掃墓改線上，連各大餐飲連鎖品牌，上門的人潮也稀稀落落，連帶影響上游食材的供應商；茂生農經董座吳清德表示，往年清明節連續假期，祭祀、上餐館是豬肉需求大增的時刻，現在餐飲訂貨量大減，1頭120公斤的豬肉批發價降到6000元，堪稱是近5年來清明連假最便宜的一次。

(中時電子報)