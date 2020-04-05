新冠肺炎肆虐全球，台灣防疫表現受到多國肯定，其中挺身第一線防疫的指揮官陳時中，更是佳評如潮。財信傳媒董事長謝金河也肯定他的表現，大讚「感恩台灣有陳時中！」

謝金河在臉書表示，從農曆新年迄今，台灣的命運和你我的生活好像被一個人連結起來，台灣的氣運也隨之變化，這個把大家凝結在一起的人是衞福部長陳時中，他帶領大家面對疫情，每一步都是險峻的難關，但防疫團隊一步一腳印，盯住每個環節，讓台灣得到全世界肯定，國人也逐漸重建信心，台灣社會也熱烈討論陳時中。

去年底之前，了解或認識陳時中的人不多，謝金河說，不到三個月，陳時中搖身變成全台灣最受歡迎的人物，除防疫成效受肯定，背後還有很多元素，這當中包括他在重大危機中一馬當先，很多人擔心他晚上沒有足夠時間睡覺。

謝金河讚，陳時中專業、信任專家、用人唯才，像是張上淳面臨危機，他大力相挺，最重要的是每天下午的記者會，除了報告疫情，面對每一個記者挖空心思的問題，他的睿智回答令人驚嘆！

謝金河表示，台灣的政治人物充滿算計利益與籌碼，或努力創造聲量的人，但陳時中在突如其來的時勢中，渾然天成崛起，除背後有深厚的醫學及大家不太熟知的法學底藴，在險峻的疫情中燃燒自己，不忮不求，默默付出心力，這才是贏得民眾肯定的最重要元素，甚至，蔡總統也因為用對了陳時中，讓政府的執政得到人民肯定。

面對未來不可測的疫情，謝金河認為，台灣還有很多硬仗要打，除了陳時中，大家要更感謝所有累趴了的醫護人員，陳時中帶領大家打了這場艱難的硬仗，大家永遠都會記得。

(中時電子報)