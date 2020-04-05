清明節連續假期，許多知名景點湧入遊玩民眾，許多人不僅沒保持社交距離也沒戴口罩。疫情指揮中心4日透過手機向全民發出「國家級警報」，強調墾丁附近景點人潮擁擠，請「暫勿前往」；其餘十幾處景點則呼籲民眾必須保持社交距離或戴口罩。桃園市議員詹江村則認為，政府的防疫廢的荒腔走板，殊不知危機正一步步接近，若上帝沒保佑，清明節過後可能就慘了！

詹江村在臉書指出，政府的防疫，廢的荒腔走板，一直誤導民眾，殊不知危機正一步步接近我們，如果上帝沒有保佑，清明節過後可能就慘了！

他說政府一直打廣告，要大家戴口罩，保持戶內1.5公尺，戶外1公尺。但政府卻忘了，清明節全家族的南北大團聚，所有親戚一起吃飯，或者旅遊者在風景區，藉由飲食接觸所感染的風險。

網友則認為「連假期間大家都疏忽了！親朋好友來自各地聚在一起吃飯，這就是防疫漏洞」、「正常有腦的人都知道現在去人多的地方會增加感染風險，然後你還硬要去人多的風景區，等到真的染病的時候再來怪政府宣導不周，政府怎麼沒有封鎖風景區，政府怎麼沒動用強制力阻止你去，神邏輯」、「村長說出真相囉」、「沒有去掃墓，倒是瘋狂的去旅遊」、「蠻納悶為什麼不頒禁足令，反過來怪民眾？有多少人完全沒出門的？」、「想都不敢想」、「其實政府宣導線上祭祖，還不如說純拜拜就好不要聚餐，我們家今年就沒聚餐。說真的如果純掃墓有那麼危險的話，去上班上學不危險嗎？」

(中時電子報)