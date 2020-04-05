國民黨台北市議員徐巧芯，因民進黨政府近日豪捐千萬個口罩援外，而為國人抱不平，認為台灣還有人辛苦排隊，政府對外國卻「免費送」，她主張應「薄利外銷」卻遭許多挺綠的罵翻。甚至某些人在網路質疑她「當議員很混」，挺她的網友也站出來駁斥。

原來，讓徐巧芯不滿的事，正是因為蔡政府決定「將對美國及疫情較嚴重的歐洲國家，以及友邦，進行第一波國際人道援助行動。其中，提供美國迫切需求的口罩每週10萬片，並且再捐贈200萬片口罩協助強化美國第一線醫療人員的防護措施」。針對歐盟及英國、瑞士捐贈共700萬片口罩。在邦交國的部分，也將再捐贈100萬片我國產口罩、國產熱像體溫顯示儀84臺額溫槍等，協助邦交國。

此舉也讓徐巧芯相當不滿直言，「此措施會讓不少人感到不公平。台灣人要排隊又要花錢買，外國人是免費贈送？」。

網友clark0816看到相關新聞後，在批踢踢論壇發文，「質疑徐巧芯只會寫臉書，卻沒有幫助她的選民，如何不用排隊買口罩。不會教導她的選區選民如何使用APP嗎？她都不用作選民服務？」，甚至含沙射影質疑「徐巧芯只會幫財團服務呢？」。

另一位網友kisc91389則專門回復這名質疑的網友，且不諱言表示「我個人很支持巧芯，她是少數敢跳出來反對政府捐口罩給歐美的議員，理由還很正當，『難道台灣人都活該嗎？本來就不應該捐口罩給歐美，巧芯講的很棒，這一次我真心支持巧芯』」。

事實上，徐巧芯政績相當多元，關於老人長輩部分，她就曾成功爭取敬老卡可扣點使用運動中心、和成功爭取身心障礙長者共餐補助增加為100元、甚至成功爭取老人日照中心加入環狀健身設備、設置優先使用機臺。也曾爭取3000萬元治水工程，針對選區松山區易淹水區域進行排水工程改善。

(中時電子報)