新冠肺炎肆虐全球，許多名人紛紛慷慨解囊捐贈金錢或物資。哥倫比亞足球名將阿斯普里拉（Faustino Asprilla）表示，有許多民眾在家隔離，為了幫助他們打發時間，願意捐100萬個保險套，他說：「我一個人也用不完。」

50歲的阿斯普里拉是哥倫比亞國手，位置前鋒，據《每日郵報》報導，他退役之後從2014年開始投資保險套工廠，由於目前廠內還有358萬個保險套庫存，他表示願意捐贈100個，相當大手筆。他說：「新冠肺炎讓大家過得都不好，我希望可以幫助大家。我的工廠還有很多保險套，贈送主要也是因為我一個人用不完，捐贈之後還會再推出促銷活動。」

阿斯普里拉除了因為足球而出名之外，他在球場上的表現、場外的私人生活，都引起許多話題，爭議也不少，曾在場上表演「帽子戲法」。他曾效力於國家隊和帕爾馬足球俱樂部、紐卡斯爾隊。

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(中時電子報)