"We're incredibly proud of him."



Vanessa and Natalia Bryant joined Rece Davis after Kobe's induction into the Basketball Hall of Fame. pic.twitter.com/HX31pyvgPe — ESPN (@espn) April 4, 2020

布萊恩(Kobe Bryant)由官方公告確定入選名人堂，他的遺孀凡妮莎(Vanessa Bryant)在ESPN節目中表示：「這是莫大的成就與光榮，我們(和女兒Natalia)都非常以他為傲，當然，我們多麼希望他能在這裡一起慶祝。」

凡妮莎說：「這是他NBA生涯的頂點，所有他在球場上的成績都是為了這一刻，這對我們多少是一點撫慰。」

今年入選名人堂的大球星還有鄧肯(Tim Duncan)、賈奈特(Kevin Garnett)，他們都是布萊恩的老對手，特別是鄧肯效力的馬刺隊將近20年都是湖人的大敵，沒能跟布萊恩一起領獎，屆時在典禮上他們應該也會格外感慨。

此外前火箭隊總教練湯加諾維奇(Rudy Tomjanovich)也入選，他曾幫火箭摘下兩座總冠軍(1994, 1995年)，帶領美國男籃夢幻隊奪得2000年雪梨奧運金牌。

(中時電子報)