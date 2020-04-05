今天午後到周二(4/7)華南雲雨區東移，氣象局指出，全台有陣雨或雷雨，其中中部以北、東北部有局部大雨發生。隨著東北季風增強到周四(4/9)，北台灣氣溫下降，白天高溫18至22度，入夜低溫降至16至17度，特別是周一，白天低溫降到15度，高溫也僅18度。

氣象局資料顯示，周一、周二(4/6、7)東北季風影響，北部、東北部一整天較涼，其他地區早晚也涼；加上華南雲雨區一波波東移，水氣明顯偏多，全台有雨，中部以北、東北部易有陣雨或雷雨，有局部大雨發生，其他地區為短暫陣雨或雷雨。

氣象局說，周三、周四（4/8、9）仍受東北季風影響，北部、東北部天氣涼，中南部日夜溫差大。水氣減少，降雨主要在北部、東半部及中南部山區，其他地區多雲到晴。周五、周六（4/10、11）東北季風減弱，氣溫回升，各地多雲到晴，僅東半部、北部山區有局部短暫雨。

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(中時電子報)