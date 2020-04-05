台北市交通文教基金會的交通論壇指出，政府於新冠病毒肆虐先於3月底提出各行各業千億紓困，後於4月連假期間加碼至兆元。然在振奮人心的同時，若詳細檢視此次政府的紓困方案，似乎忘了民眾生活的好朋友-公路汽車客運業以及市區汽車客運業。

以3月底紓困方案來說，僅見第四條第六款中補貼採購防疫物資費用，目前針對公路客運及市區公車業者具體的紓困補貼方案，即補貼防疫物資採購，例如口罩酒精手套，然此項費用原為共同防疫多出支出，且實質上微不足道，杯水車薪。未若其他陸運運輸業者（如遊覽車、計程車等）尚有融資利息、人員教育訓練、甚至每月燃油成本補貼。

政府補貼不能大小眼，將平日最忠誠、最親密的戰友屏除在外！事實上，不論公路客運或市區公車其受到疫情之傷害，絕不亞於其他陸運業者，營收下滑三成以上，業者心急如焚、慘不忍睹！

論壇總主筆指出，曾搭乘往來桃園機場，或新興「熱門」台北花蓮航線，乘客數皆僅一人之窘境，可見有些路線幾乎載不到旅客，但因肩負疏運之責，尚須維持基本營運。在此情況下，員工薪水仍得照付，油錢、耗材支出少不了，營運再怎麼艱苦也得咬牙撐下去，公路客運或市區公車不若遊覽車找無人可停擺休息，省卻非必要成本。

或許有內行人質疑公路客運及市區公車本就有「汽燃費」以及「牌照稅」免徵之待遇，因此本次紓困「缺席」理所當然，但是公車或客運運價計算18項成本討論，本就排除燃料費以及牌照稅，遂業者實並未因此多獲得一丁點利益！再者，公路汽車及市區汽車客運業運價受上限管控，不若遊覽車或其他運輸業者，可隨市場需求無上限恣意調整其收入。

另公路汽車及市區汽車運輸業運價都必須經過政府或是議會審核，以雙北市公車運價為例，給業者的合理利潤只有一年期定存利率（以109年郵政儲匯局公告一年期利率僅1.04%），現今營收頓時降低三成以上，運價公定利潤與下滑幅度差異之大，沒有政府將心比心的思考，業者該如何自處呢？

當然定會有人提出不論市區客運、公路客運及計程車原已依法同享油價補貼，但深究背後計算，即便現在油價雪崩式下滑，在運價機制中油料本屬浮動機制。倘此刻再降運價，依現行機制省錢的是政府，雪上加霜仍是業者。此外，部分地方政府甚至把按時、不再延誤撥付價差補貼款，列舉為紓困政績。此舉將本為業者所得、改列紓困案，實吃盡業者豆腐，讓營運寒冬心更寒！

市區公車或國道客運停擺，比鎖國後飛機不飛更嚴重！市井小民可不坐飛機、不出國，但還是得靠公共運輸在城市移動。汽車客運業乃勞力密集、沈沒成本大之行業，只要有一家跨了，立刻出現社會問題，員工沒收入、市民沒車坐，政府切勿以「一家倒閉，可再找一家來支援」方向思考。

該論壇呼籲，市區公車與公路客運業者向來是民眾的好朋友，亦是最支持政府政策的一群業者。此時此刻，不論是油價加碼補貼、人員教育訓練、車輛購買利息支應，甚至員工薪資部分補貼，相信對於業者都能有顯著的幫助！當政府持續加碼紓困之際，盼交通部能給予各地公路汽車客運及市區汽車客運業者關愛的眼神、傾聽業者難處，並來場舒暢地及時雨吧！

(工商 )