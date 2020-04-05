一軸四橋點亮台灣大道，將加碼點燈至５月底。(台中市政府提供／陳世宗台中傳真)

2020台灣燈會在好評中圓滿落幕，為行銷燈會，台中市政府先前與民間企業合作，在全市區打造「張燈結綵 全城亮起來」光環境，其中，在台灣大道上忠明、大墩、惠中及河南等四座陸橋形塑的夢幻街景，因深受市民喜愛，將加碼點燈到今年5月底；並掛上「我愛台中」、「樂活台中」、「富市台中」及「宜居台中」等全新燈箱，歡迎 欣賞。

都市發展局指出，台灣大道軸線上忠明、大墩、惠中及河南等4座陸橋光環境裝置，是市府團隊先前為擴大宣傳2020台灣燈會及型塑城市意象，推出「張燈結綵 全城亮起來」光環境的成果。

市府與惠宇建設、精銳建設、允將建設及富宇建設等民間企業採公私合作方式，以浪漫、未來、反轉及脈動等主題打造台中夢幻街景，成功創造公私合作典範，廣獲好評。

都發局指出，市府收到許多市民朋友反映希望可以延長台灣大道光環境裝置點燈期程，故將加碼延長4橋光環境設施點燈到今年5月底，並更換原本掛設的2020台灣燈會燈箱，改用「我愛台中」、「樂活台中」、「富市台中」及「宜居台中」等全新燈箱，繼續在台灣大道照亮台中。

(中時 )