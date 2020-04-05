美國總統川普4日要美國人做好心理準備，接下來一周美國將有更多人因為新冠肺炎喪命。

美國新冠肺炎確診人數突破30萬，死亡人數突破8,000人，美國總統川普昨（4）日要民眾做好準備，迎接最艱辛的一周，他預估，美國下周將會有更多人喪命。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）、《國會山莊報》（The Hill）報導，截至4日，美國新冠肺炎確診人數已經突破30萬人，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，美國至今已有308,850人染疫，周六死亡人數增加1,224人，累計境內共有8,376人喪命。

美國總統川普昨日在疫情記者會上警告，美國人要做好未來幾天死亡人數大增的心理準備，他說美國接下來將會面臨最艱辛的2周，「很不幸地，將會有很多人喪命。」

川普表示，「我們將進入非常可怕的時期，我們過去從沒看過這樣的（死亡）數字，包括一次世界大戰、二次世界大戰及其他任何時候都沒有。」

紐約州仍是全美疫情中心，周六單日增加630人喪命，該周至今累計死亡人數達到3,565人。紐約州長古莫昨日表示，紐約疫情預計7天內會達到高峰。

白宮衛生官員也指出，疫情重災區有可能從沿岸轉移到中部的紐奧爾良及芝加哥，呼籲民眾嚴守維持社交距離政策，白宮冠狀病毒工作小組協調員柏克斯（Deborah Birx）昨日請求民眾不要上超市、藥局，指出接下來2周對於拉低疫情曲線相當重要。

在衛生官員呼籲民眾盡量待在家中的同時，川普昨日再度重申重啟美國經濟活動的重要性，他強調，防疫措施確實有效，「但我們不準備摧毀我們的國家（經濟），我們必須重新開始運作」，「我一開始就說過，防疫措施帶來的後果不應該比問題本身更嚴重。」

《國會山莊報》指出，川普此番宣言可能暗示他將在月底前取消部分防疫措施，讓美國經濟重新運作。

(中時電子報)