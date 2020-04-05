大陸央行人民銀行5日指出，2020年第一季，大陸債券市場持續穩步發展，提供防疫與經濟發展有力支撐；人行報告顯示，第一季債券市場共發行債券12兆元（人民幣，下同），年增率為14％；目前餘額為103兆元，比2019年底成長4％，市場規模全球第二。

具體來看，公司信用類債券發行和淨融資規模年增率明顯增加，民營企業債券融資情況進一步改善；2020年第一季，公司信用類債券共發行3兆元，年增率35％；淨融資規模超1.7兆元，比去年同期多8000多億元；發行量與淨融資規模均處於歷史同期高位；與此同時，第一季民營企業發債約2100億元，較去年同期成長50％；淨融資規模約930億元，創近三年來新高。

對外開放方面，第一季，銀行間債券市場新增境外法人機構26家，境外機構淨增持量為597.0億元；截至3月底，共有822家境外法人機構投資者進入銀行間債券市場，持債規模2.26兆元。

(旺報 )