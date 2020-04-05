橫跨高雄三民區、前金區、新興區、苓雅區的「幸福川」，有民眾路過，聞到陣陣異味，一看才發現幸福川竟變成了「綠豆湯」，照片PO上網後，網友看了也直呼噁心。

PTT日前有網友表示，行經幸福川時飄來陣陣惡臭，往河裡一看，才發現是具高雄特色的綠豆湯，「高雄又調皮了，除了關心疫情，也要注意環境保護喔！」

其他網友看了照片也直呼噁心，「 比柳川之前更噁」、「看起來像糞水」、「是不是下大雨後都會這樣？」「高雄有下雨嗎? 下過雨會變這樣」、「好噁，不過說真的那邊本來就有臭味」。

不過，也有人指出「其實不管市長是哪位，那裡有時候都長這樣」、「從菊時代，每年都這樣，見怪不怪了」、「上上次回高雄時經過，突然變乾淨才嚇到我」、「高雄人就知道本來就這樣，只是只有韓國瑜上台後才會被說很髒」。

（圖／摘自PTT）

水利局與環保局上月也接獲陳情，已派人瞭解說明。（圖／摘自高雄市政府水利局網站）

其實在3月，高雄市政府水利局就接獲市議員曾俊傑及鳳南里王里長陳情，反應幸福川異味之情形，水利局與環保局也至現場說明，為減少染物排入幸福川，民族路橡皮壩上游至凱旋截流站之雨水下水道，已進行清淤作業，下一步將配合河東路橡皮壩立壩後，進行沿線截流井檢視並規劃底泥清除，環保局也加強幸福川沿線區域側溝清掃作業，底泥清除期間會再向河岸沿線住家公告。

另外，水利局也呼籲沿線及上游住宅與攤商，不要恣意將垃圾及含油脂等污廢水排入水溝，共同維持河川水質及環境清潔。

(中時電子報)