台中市舊社公園周邊住商大樓林立，鄰近台鐵松竹車站與捷運綠線G4站，停車位難求，對此，台中市政府交通局規劃將現有舊社平面停車場納入舊社公園，採多目標使用方式興建地下2層的立體停車場，工程總經費共2.13億元，完工後約可提供250席汽車、115席機車，合計365格停車位，滿足大眾運輸系統周邊停車需求，同時提升捷運綠線及台鐵松竹站的轉乘效果，帶動地方發展。

交通局指出，「台中市北屯區舊社停車場立體化興建工程」考量舊社公園景觀、整體開發性及當地民意訴求，規劃興建地下2層的多目標立體停車場，基地植栽選用原生植物，尊重公園紋理，重塑公園閒置角落，建築強調穿透互動性；同時落實低碳、節能、減廢、環保等綠建築概念，打造智慧、綠能、友善停車環境，提升都市整體意象。

交通局強調，本案總工程經費2.13億元，獲中央補助6,307萬8,000元，主體工程已於今年3月11日決標，預計5月中旬開工，工期為510個日曆天，預計110年底完工，將要求承包商確實施作並控管工程品質，達到便民利民的目標。

(中時 )