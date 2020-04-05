高雄市長韓國瑜過去被「罷韓團體」狂嗆「上班都在混」，但韓國瑜當真沒做事嗎？據高市府最新的交通建設規劃，高捷現有的2條路線，恐無法負荷觀光人潮和市民生活所需，著手規畫的第三條「黃線」，「預估」建設將耗資1445.58億元，全線2022年開工。

「高雄捷運黃線」去年因為路線末端到底要行經鳳山區五甲二路還是保泰路產生爭議，高市捷運局對此做地方民調，在2019年12月針對五甲二路、保泰路沿線兩側500公尺居民郵寄7萬661份問卷，2020年1月3日回收，最後整理出6000份有效樣本問卷。日前結果出爐，7成4民眾同意維持五甲路原方案。

調查結果顯示，五甲路方案有74.4％居民贊成，21.6％不贊成，3.9％無意見。同意的居民認為，五甲線的設計能增加交通便利性、維持黃線平順度、促進當地經濟活絡與發展。至於不同意的居民則認為，通車後會有停車場不足的問題。

據《中時》報導，高雄市政府辦理捷運黃線計畫，在可行性研究報告書經行政院核定之後，著手進行的綜合規劃作業，今年2月完成，3月經提報高市府相關審查程序後，3月31日提報交通部審查。

高雄捷運局長范揚材3月31日表示，捷運黃線主要連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖地區，三民、鳳山、鳥松等行政區，使都會核心區路網更趨完整，此次提報交通部審查的綜合規劃報告，預估建設經費1445.58億元，全長22.91公里，共設置23座車站，全線預計2022年開工，2028年完工通車。

(中時電子報)