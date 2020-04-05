電玩大賽登場之後，NBA還在設法舉辦新的活動，包括多年沒辦的H.O.R.S.‌‌E投籃比賽。美媒ESPN報導，聯盟正與他們商議要合作(由ESPN轉播)舉辦在家裡的投籃比賽，同樣會邀請幾位大球星參加。

H.O.R.S.‌‌E投籃比賽是由兩人至數個人參加，輪流擔任出題者，當出題者投進之後(不能灌籃)，其他參賽者必須複製一樣的投籃，沒投進就要吞下一個字母。集滿HORSE五個字母的人就出局，剩下最後1位即是勝者。

NBA過去在明星賽舉辦過3次投籃比賽，首次1978年由Paul Westphal獲勝，之後2009年、2010年是杜蘭特(Kevin Durant)連霸。

這項比賽並非高強度運動，所以退役球員也有能力參加，比如說皮爾斯(Paul Pierce)就很有興趣。但是像「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)這種的就沒辦法，因為他家裡沒有籃框可以比賽。

麥當勞1993年拍過以此為主題的廣告，麥可喬丹和大鳥柏德以一頓大麥克做為賭注，結果兩人到最後都無法分出勝負。

Larry Bird vs. Michael Jordan McDonalds commercial. (youtube)

(中時電子報)