國民黨立委吳斯懷從被推上不分區名單那刻起，就成為泛綠陣營的靶心，進到立法院更被外界點名是民進黨的「政治提款機｣。即使泛綠政治人物「監督｣吳斯懷，遠比執政部門積極，甚至國民黨內也將他視為「毒藥｣，黨主席江啟臣還要求黨內建立考核評鑑辦法，吳斯懷依舊坦然面對指教。

面對黨內外風風雨雨，從軍44年的吳斯懷不動如山，心若止水。進到立法院一個月後，採取積極公關策略，接受媒體專訪，文字、電子或廣播等，他來者不拒；專訪內容也葷素不忌，暢談他的人生哲學。本刊約吳斯懷專訪那天，一進到他辦公室，吳斯懷開朗地笑說，「我沒有迴避媒體，都很歡迎，過去也遇過有一網紅直說對他印象不好，但後來一聊，翻轉對方印象。」專訪前，吳斯懷十足把握，今天會翻轉記者印象。

國民黨立委吳斯懷作為立院菜鳥，每天都準時7點到立院報到，準備質詢資料。（圖／鄭清元攝）

對於成為綠營提款機是否會在意？吳斯懷淡然地說，「這正常，我接受，這就是民主國家。」只是這老將軍不懂的是，他和這些網友沒有殺父之仇、奪妻之恨，為何要用惡毒的言語羞辱他？「可以不認同我的論點、批評我，但不用羞辱我，因為我也不會刻意回應。」他面帶困惑地說。

這位政壇新手、立院菜鳥頗有感觸地談論，「從事公共活動的過程中，發現台灣真正的危機，並不在於統獨，而是台灣沒有理性思辯的空間」吳斯懷也自我反省指出，其實不只年輕人，屬於他這一輩的中老年人也是，藍綠劃分清楚，只要非我族類，就其心必異。「政治立場不同，不聽對方說什麼，就直接對罵，一開口就罵對方舔共、親中，這才是台灣真正的危機。」他感嘆地說。

或許是幾年前的反年改衝撞形象太過深刻，進到立法院後的吳斯懷「彬彬有禮」，令記者印象深刻。面對泛綠陣營的尖銳挑戰，吳斯懷總是平心靜氣面對鏡頭，這是什麼人生哲學？這位老將軍面帶笑容地吐出中華文人一貫的內容，「重要的三方面，包括教養、修養和素養。教養就是家庭教育，從小就讀論語，學習待人接物，媒體面前從沒口出惡言、講粗話，這就是家庭教育；修養在於從軍44年的涵養，晉升上校後，就開始反省，決心不再罵人、專心養望；素養則是知識的累積，媒體報導我很多，但我都不去批評，我問政有沒有內涵，就讓社會公論。」

「我是很平凡的人，我在軍中都是幹最辛苦的工作，24小時、半夜即時回應，很高興軍中的訓練，塑造出來這樣的我。抗壓力夠，這在從政路上很受用。」從軍44年後進到政壇，吳斯懷不像誤入叢林的小白兔，反而像是準備十足的獵人，耐心屏息等待著出擊那一刻。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)