國民黨不分區立委的「考核評鑑辦法」尚未建立，黨內同志的劍一時半刻還無法架在吳斯懷頭上。立院新生的吳斯懷表示，我有國防軍事專業，建軍備戰等問政，不談枝枝節節，直接找出關鍵因素；現在主責委員會是社福衛環，醫療、勞工和環保等議題，我請教專業，前衛生署長楊志良、前環保副署長邱文彥都是老師，我很努力學習，扮演好角色，問政的東西要有深度，更要接地氣。

這位近70歲的立院菜鳥很有幹勁，他每天6點起床、7點到立院，每天閱讀四大報紙，跟部會要資料，跟助理一起研讀，有種大一新鮮人的感覺。吳斯懷話鋒一轉繼續說著，「中火議題，我從國家能源政策出發，2025燃氣發電真的能佔比50％嗎？台灣的儲氣量能撐多久？假如兩岸戰爭，一定會遭遇海上封鎖，台灣怎麼辦？綠能夠穩定當基載電力嗎？這些都是科學數據，經濟部卻無法精準回答。」老將軍不吐不快似的一口氣說完。

國民黨立委吳斯懷出身自革命家庭，對中華民國有特別的情感，中華民國不只是國家名稱，更是家族記憶。（圖／鄭清元攝）

「我不懂政治，也不懂得交換利益。」訪談中，吳斯懷冒出這句話。反年改戰將到立院菜鳥，吳斯懷總是被台灣社會貼著負面標籤，但抽絲剝繭後，會發現他關心同袍權益、民生議題的軸線不變，其實他不太思考政治問題，而是特別注重個人權益。

吳斯懷宏亮的聲音說著，「部隊44年，我可以很有自信的說，很少有部屬離開後來罵我的。我從很早期就注重基層的福利，跟同仁一起救災，歷經賀伯颱風、921大地震等，我和弟兄無役不與，跟基層同甘共苦。」他還提到在金門當兵的日子。「我當師長時，旅長、營長的假，我一天都沒少給過；若有問題，就去跟司令官爭取，自己擔。師長、旅長不能同時休假，我就給旅長先休。」

問老將軍為何重視同袍福利？吳斯懷停頓一會吐出，「很多悲慘例子，我一輩子記得。」當時在馬祖當初級軍官時，有位同袍太太生產，電報來說難產、很危險，要求我同仁是否可以回家陪產？但上頭竟說，軍人跟難產何干，回去也救不了，不准假。當時都是搭軍機、軍艦回本島，需要提前申請；結果不到一周，第二通電報就接到「太太難產死了。」

訪問進行到此刻，吳斯懷眼神中似乎照映出那位同袍的表情。他說，「那個同仁見不到太太最後一面的恨，我一輩子記得。其他故事，還包括遇到父母親病危，同袍卻因為部隊演習無法休假，結果演習結束，人還沒上船回本島，親屬就走了。」這些血淚反而讓這位熱血軍官成為一個「有能力照顧部屬就扛責任的長官」，並持續到現在。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)