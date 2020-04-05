國民黨立委吳斯懷身為中華民國退伍軍人，最受到爭議應該是到中國大陸聆聽習近平「訓示｣，對於網傳他出席論壇的照片，吳斯懷平淡地說，赴陸參加很多論壇，我都會提到中華民國，有一場習近平場合的前一天有個論壇，我發表了22分鐘20秒談話，有老學長幫我錄影為證。我提了中華民國就8、9次，堂堂正正講，藍綠政治人物誰在中國大陸做得到。

赴陸議題講開了，吳斯懷順勢切入他的兩岸論述，「統獨根本不值得去吵，和平發展是兩岸人民公約數，台獨就是假議題。我也知道台灣絕大多數人不想被對岸的制度統一，我也認同，本人也不想被對岸現在的制度統一，台獨是美國、日本都不贊成。要認知的是，仇中、恐中都不是好事。」

吳斯懷說，天安門事變、二二八事件，為社會留下多少仇恨，一百年都洗不掉。「所以我常告訴對岸，千萬不要使用武力、台灣拒絕武統，這也是我有關於兩岸的所有質詢稿初衷，兩邊都不要互相挑釁。」立院菜鳥似乎在回應外界對他質詢稿文字的誤解。

國民黨立委吳斯懷最享受的人生時光，莫過於是與家人相處的時刻，感情好到女兒會隨身帶著吳斯懷年輕的帥照。（圖／鄭清元攝）

談到兩岸議題，吳斯懷對中華民國的熱情也湧現在記者面前。「我祖父是廣東人移居南洋，參加同盟會支持孫中山；父親投筆從戎，黃埔軍校16期，挨了子彈退休。外公的弟弟史堅如，則是追隨著陸皓東一起為革命犧牲。」吳斯懷身上流著是革命血統，所以會向體制、政府對抗，就不太讓人意外。｣我是很反叛的人，只要是不對的事情，我就敢挑戰，為基層民眾爭取權益。

一陣革命熱血過後，吳斯懷笑著對記者說，「我其實也很想理解年輕人，常請教年輕人意見，自己心態隨時調整。軍人退休後，歷經紅十字會秘書長、帶著弟兄反軍改，有幸進入立法院。我人生夠了，也無所求，只求做出一個正道形象，不只對得起自己，也要做對人民有幫助的事。」

說出「人生無所求」的吳斯懷，展現出一種近乎宗教情懷的使命感。對於頻上媒體，他說最近有朋友捎來一段話，「花若盛開，蝴蝶自來，人若精彩，天自安排。」人生不同階段，都有不同的體悟，面對各種遭遇，吳斯懷決心要先自助。

政治人物專訪必問的題目：外界負面評價這麼多，家庭有受影響嗎？令記者意外的，吳斯懷馬上迸出，「很融洽，我回到家都是扮演耍寶。」吳斯懷談到家人真的很開心，他和太太、孩子，甚至是岳家的感情深厚，政界紛爭、社會議論都無法打擾吳斯懷的家人時光，那是快樂的世外桃源。

談到家庭，吳斯懷笑得開懷。他說，「一定要教你們幾個字，對太太，就是要回『好、可以、沒問題』，保你一輩子平安。人生苦短，一定跟家人要好好相處。」邊說邊拿出自己年輕時照片，笑說家人都會把他放在皮夾裡，談到家人，吳斯懷很得意。

一個多小時的面對面訪談結束後，記者要求吳斯懷委員一起到院區走走拍照。一出辦公室大門，負責打掃清潔的阿姨就像鄰居一樣跟他打招呼，並直接問說要去哪裡？這在立法院並不常見，吳斯懷真的是一個特別的立法委員，未來4年很值得期待。

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(中時電子報)