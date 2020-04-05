劉韋德律師1年多前自費百萬餘元研發免費供民眾下載的「777遺囑產生器APP」和「離婚協議書APP」，防疫期間收到相關詢問案件有增加之勢，劉韋德以類似案例解釋預立遺囑注意事項，民眾也可以透過APP寫信諮詢。

【案例事實】

林老先生2個多月前過世了，他生前因擔心子女會因遺產失和，所以他早已寫好了自己的遺囑。

他在遺囑內仔細交代遺產分配，並叮囑子女要和睦相處，等確認內容沒問題後，他就在遺囑的末尾載明日期，然後在下方寫上「父親親書」，然後用信封彌封後放在保險箱中。

臨終前，他將自己有留下遺囑的事情告訴了幾個子女，叮囑子女在他過世後，一切遺產都要按照遺囑指示辦理。

林老先生過世後，他的子女就一起把爸爸的遺囑拿出來，遺囑中交代將將價值七千萬的店面分給老大，五千萬的股票分給老二，至於現金三千萬則分給老三。

由於三個子女分到的遺產價值不同，這下老三不高興了，他認為老爸這樣分配不公平，他不能接受，他認為這份遺囑最後只寫「父親親書」，並沒有父親的姓名，因此他認為遺囑應該無效。

但老大和老二則認為，遺囑確實是父親所親寫，而父親的姓名做子女的都知道，因此就算沒有寫上父親的姓名，也不影響遺囑效力，而且老先生是用父親的身分對子女做交代，所以最後用「父親親書」也是合情合理，因此老大老二認為遺囑有效，雙方堅持不下。

「777遺囑產生器APP」的首頁。（圖／劉韋德提供）

【法律問題】

林老先生的遺囑有效嗎？

【法律解析】

遺囑對於繼承人間的權利義務很重要，因此法律上對遺囑的方法有很嚴格的規定，稱為「遺囑要式性」。

本案中，林老先生是採用五種遺囑方式中的第一種，就是自書遺囑。

自書遺囑是一種最簡單的遺囑方式，它的優點是簡單方便，只要紙筆就可完成，不必任何費用，而且不必有見證人，這是自書遺囑的優點。

但遺囑內容做成後，立遺囑人一定要記得在遺囑上親自簽名，簽名用中文英文或其他文字都可以，若沒有親筆簽上姓名，都會因為不符合遺囑要式規定而無效。

本案中，林老先生是以父親對子女的身分來寫，所以最後就只寫上「父親親書」幾個字，雖然子女都知道這是父親親筆寫的，但因違反遺囑要式性的規定，因此法律上，該份遺囑確屬無效。

「777遺囑產生器APP」的三個單元。（圖／劉韋德提供）

劉韋德律師小檔案

台大法律系畢業，86年律師高考及格，擅長不動產糾紛處理、遺產繼承、遺囑撰寫、婚姻等案件，現任職某上市公司資深法務主管。

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「777遺囑產生器APP」的每個單元的內容。（圖／劉韋德提供）

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