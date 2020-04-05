通緝男透天豪宅種大麻警逮人查獲上百萬大麻活株。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

通緝男透天豪宅種大麻警逮人查獲上百萬大麻活株。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名22歲詹姓男子以種植、販售大麻為業，他將家中做為種毒農場，平鎮警方接獲線報前往查緝，逐一清點，詹男種植的大麻活株共有100棵，另外還有大麻種子200顆、毒品咖啡包400公克及一批栽植工具，市價高達上百萬元，全案平鎮警方已擴大偵辦當中。

平鎮警分局龍岡派出所副所長曾金淇表示，遭台中地院、桃園地檢發布詐欺及重傷害2案通緝的22歲詹姓男子，平日以販毒為業，日前更在網路上兜售大麻，行經十分囂張，4日傍晚接獲線報，詹男疑返回中壢區山錦路住處查看所種植之大麻，警方見機不可失立即派員前往查緝，果然在家門口逮到正在抽菸的詹男。

因詹男所居住的透天豪宅大門未關，且偏出濃郁的大麻氣味，經警方逐一清查現場，共查扣大麻活株共有100棵、大麻種子200顆、毒品咖啡包400公克、販毒所得7萬元及一批栽植工具，另外警方也發現詹男種植技術也十分專業，除了乾濕恆溫、大麻幼株及大麻成株均分開種植外，家中四周也佈滿了錫箔紙，來反射燈光增加日照，提升大麻株存活機會。

詹男落網後，僅向警方坦承大麻種子及栽種技術都是上網購買及學習，其他均避重就輕，警訊後，除將詹男解送台中地院及桃園地檢歸案、另依毒品罪嫌移送地檢署偵辦外，並積極追查該批大麻及毒品咖啡包之來源及流向，釐清案情。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )