移民署近期加強「逾期外來人口自行到案專案」防疫措施宣導，移民署臺北市服務站主任蘇慧雯表示，該措施鼓勵逾期居、停留外來人士主動投案，並採取「不收容、不管制、低罰鍰」等優惠措施，盼藉此提高防疫密度。

蘇慧雯進一步說明，「擴大自行到案」實施期間從即日起至6月30日止，期間投案者除免予收容，同時，得免除禁止入國，不予許可期間只處法定最低額度逾期罰鍰2000元新台幣，希望能加速投案外籍人士儘快返回母國。

為了讓宣導更加親民，移民署還特別邀請越南新住民二代許卉真及印尼新住民二代利佳玲等人，向前往移民署臺北市服務站洽公的新住民、留學生及外籍人士，發送其母國特有的防疫香包，並以母語、中文、英文等多國語言分享宣導政策。

母親來自越南的許卉真解釋，端午節佩戴香包是越南華人古老傳統，農曆五月俗稱毒月，當地人會製作各式各樣的避邪物來防止毒蟲侵擾，其中，就包括香包或叫香囊。

許卉真進一步提到，傳統的香包內部裝有以中草藥辛夷、白芷、川芎、芩草、排草、山奈、甘松等製成的各種香料，不僅香氣撲鼻，而且還有驅避蚊蟲的功效。

她也希望，透過香包的文化分享，能夠讓更多人重視跨境防疫問題。

(旺報 )