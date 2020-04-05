美國總統川普在華盛頓時間4日指出，如有必要，將對進口原油加徵關稅，及「一切必要的手段」，以保護美國石油企業。

川普在4日記者會上表示，沙烏地阿拉伯和俄羅斯的「原油價格戰」導致國際油價暴跌，也讓美國流失大量工作崗位，油價應該交由市場決定。

(旺報 )