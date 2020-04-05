川普要出招？美擬對進口原油加徵關稅 09:352020/04/05 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普在華盛頓時間4日指出，如有必要，將對進口原油加徵關稅，及「一切必要的手段」，以保護美國石油企業。 川普在4日記者會上表示，沙烏地阿拉伯和俄羅斯的「原油價格戰」導致國際油價暴跌，也讓美國流失大量工作崗位，油價應該交由市場決定。 (旺報 ) #美國 #原油 #川普 #俄羅斯 #阿拉伯 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普稱美恐死24萬人 道瓊期重挫近800點 14:572020/04/01 財經 把口罩留給醫護 川普建議以此物代替 17:152020/04/01 國際 川普警告美國將迎來「痛苦2周」 美股開盤大跌逾800點 21:332020/04/01 財經 川普估疫情 全球股市躺槍 04:092020/04/02 財經要聞 恐死24萬人 川普示警未來2周慘如地獄 04:102020/04/02 國際大事 疫情惡化 川普強森支持率不降反升 04:102020/04/02 國際大事 陸援外物資達2635噸 川普：完全支持 13:302020/04/02 兩岸 反科學讓美國吃了苦頭 04:102020/04/04 時論廣場 美疫情變數在川普 04:102020/04/04 時論廣場 川普為女婿辯護 槓上華裔女記者 20:512020/04/04 國際 兩岸熱門新聞 川普要出招？美擬對進口原油加徵關稅 - 兩岸 - 旺報 美版武漢：幾乎每個紐約市民身邊都有人感染 - 兩岸 網路泡沫爆裂：瑞幸財務造假 孫正義陷泥淖 - 兩岸 陸呼吸器生產受阻 原因曝光 - 兩岸 陸央行：第一季債券市場共發行債券12兆元 年增14％ - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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