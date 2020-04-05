大甲鐵砧山雕塑公園第一期工程整建完成，並重新啟用，提供踏青好去處。(台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真)

台中市首條挑戰型自行車道去年於大甲鐵砧山正式啟用，在觀旅局的用心規畫下，嶄新建置1條專屬車友們的挑戰型自行車道，讓車友們在騎乘中一睹自然生態與在地特色共構的彩繪牆；結合「當地傳奇猛禽國姓鳥-灰面鵟鷹的意象風箏」及「大甲-自行車故鄉與芋香的交織」兩幅畫作，充滿童趣又不失藝術氣息，已成打卡熱搜互動式景點。

中市府觀旅局長林筱淇說，為帶動大甲鐵砧山風景特定區的觀光風潮，市長盧秀燕於上任後，帶領觀旅局活化大甲鐵砧山與海線觀光，目前大甲鐵砧山雕塑公園第一期工程已整建完成並重新啟用，第2期工程將於今年7月底完工，建置共融式遊戲場，搭配中市首條挑戰型自行車道，成為親子假日休憩的好去處，也提供喜好自行車運動的車友們頗具挑戰性的騎遊地點。

觀旅局表示，大甲鐵砧山的挑戰型自行車道串連了雕塑公園、星光露營區、黑色板岩劍井步道及永信運動公園等景點，未來將持續發展大甲鐵砧山與海線觀光資源，為臺中海線帶來更多觀光人潮與經濟效益，邀請大家安排一趟海線輕旅行，前往「探索山丘-大甲鐵砧山」造訪這個充滿歷史傳說與人文風情的熱門景點。

台中市風景區管理所指出，除大甲鐵砧山有豐富景點外，大甲另有眾多著名的旅遊去處，像是大甲鎮瀾宮、大甲三寶文化館、林氏貞孝坊，以及文昌祠等等，走完大甲的帶狀景點後，亦可到附近的外埔忘憂谷欣賞療癒的波斯菊花海，玩累了就去特色民宿好好放鬆休息。

大甲除有好玩景點外，美食也遠近馳名，在大甲老街上有非常知名的小吃店，像是皮薄餡多的水煎包、外酥內軟的蚵仔煎、Q彈有嚼勁的芋圓以及香氣十足的九層塔粉蔥餅等。

外縣市的民眾們也可搭乘台鐵至大甲站下，自行開車則可以走國道3號，下大甲交流道，再走縣道132線，即可抵達大甲，交通十分便利，歡迎大家探訪這個歷史人文景點，發掘不一樣的新大甲。

(中時 )