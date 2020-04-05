新冠肺炎疫情延燒全球，然而，台灣的防疫受到國際肯定。國民黨台北市議員羅智強指出，台灣這次的防疫工作到目前為止值得肯定，除了陳時中部長的「人的努力」，很大一部分，也和「制度」有關。他也提及全民健康保險的由來，並反諷「國民黨真的很爛，不用謝國民黨了」。

羅智強在臉書指出，CNN説「世界最好的健保系統」是台灣的「全民健康保險」。而事實上，台灣這次的防疫工作到目前為止值得肯定，除了陳時中部長的「人的努力」，很大一部分，也和「制度」有關。

羅智強提及，1月底他去美國參訪，在和美國的一些政府官員、學界交流防疫問題時，他們也很肯定台灣的全民健保。也有人指出，美國此次疫情的蔓延，和美國的健保涵蓋不夠、醫療費用太高有極大的關係，動輒天價的檢驗與治療費用，讓許多人即便染病也無力負擔而形成防疫破口。

如「健康防護罩」的全民健康保險是怎麼來的？羅智強說，1986年－國民黨的行政院長俞國華宣示2000年實施；1992年－國民黨的行政院長郝柏村指示提前辦理；1994年－國民黨執政時通過《全民健康保險法》；1995年－國民黨執政時成立「中央健康保險局」；1995年－國民黨的行政院長連戰任內，全民健保提前上路。

他最後以反諷的口吻表示「國民黨真的很爛，不用謝國民黨了」。

(中時電子報)