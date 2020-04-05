近日大陸網傳「杭州野生動物園老虎吃人視頻」，引起關注。杭州野生動物世界5日凌晨發布一份官方聲明，稱此前網傳「杭州野生動物園老虎吃人視頻」為多年前他地的視頻，杭州野生動物世界未發生此類事件。

杭州野生動物世界已收集證據向警方報案，堅決追究造謠者和惡意傳播者的法律責任。

目前，該事件警方正在調查過程中。

(旺報 )