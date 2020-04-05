老虎吃人？杭州野生動物世界：假的 09:502020/04/05 旺報 林永富 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 杭州野生動物世界指網上流傳老虎吃人影片並非該園發生事件，為假消息。（取自《北京晚報》微博） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日大陸網傳「杭州野生動物園老虎吃人視頻」，引起關注。杭州野生動物世界5日凌晨發布一份官方聲明，稱此前網傳「杭州野生動物園老虎吃人視頻」為多年前他地的視頻，杭州野生動物世界未發生此類事件。 杭州野生動物世界已收集證據向警方報案，堅決追究造謠者和惡意傳播者的法律責任。 目前，該事件警方正在調查過程中。 (旺報 ) #野生動物 #杭州 #老虎 #動物 #證據 #造謠 #杭州野生動物園 #野生 #大陸 #惡意傳播 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情傷經濟 振衰首需擴內需 04:092020/04/01 焦點新聞 小兵報到 壽山動物園闖關趣 04:102020/04/01 地方新聞 愚人節開懷一下！「巨大」貓熊出沒動物園 籲防疫要乖乖在家 09:422020/04/01 生活 廣東率先立法！五一起吃野味最高罰動物價值20倍 10:282020/04/01 兩岸 野牛群突逼近 記者嚇歪反應太真實 15:452020/04/01 搜奇 全台最大動物派對！邀12歲以下兒童開趴免費玩 13:152020/04/02 旅遊 陸進入愛國衛生月 湖北提倡堅決杜絕食用野生動物陋習 14:252020/04/02 兩岸 怕丟臉 歐美傲慢 陸捐口罩不領情 04:092020/04/03 焦點新聞 小琉球摸海龜 海巡逮獲法籍男子 10:352020/04/04 社會 肉食動物為何很少獵食同類？原因太聰明 11:532020/04/04 搜奇 兩岸熱門新聞 川普要出招？美擬對進口原油加徵關稅 - 兩岸 - 旺報 武漢無症狀感染者 所在社區取消無疫情認定 - 兩岸 - 旺報 美版武漢：幾乎每個紐約市民身邊都有人感染 - 兩岸 陸呼吸器生產受阻 原因曝光 - 兩岸 取快遞未洗手 武漢社區感染疑再起 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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