美國總統川普5日邀請美國各大職業運動總裁進行視訊會議，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，NBA總裁席爾佛在會議中表態，「NBA之前成為美國第1個停賽的聯盟，未來只要美國衛生部門核准，NBA願意帶頭復賽，藉以恢復經濟。」

正如席爾佛所說，NBA是在3月12日爆發爵士中鋒戈貝爾接受新冠病毒檢測呈現陽性之後，緊急宣布無限期停賽，隨後引發包含MLB、NHL、WWE、WNBA等美國職業聯賽先後宣告停賽，至今還看不到復賽跡象，畢竟美國疫情日趨嚴重。

不過川普隨後竟然放話，強調他認為NFL的新球季，應該可在今年9月如期開打，因為他希望美國民眾能在8月或9月重新回到球館看球，但當媒體詢問川普預估民眾重回球館的日期，他選擇拒絕回答，只說了「很快」兩字，擺明就開空頭支票。

川普的說法也馬上被加州州長紐森打槍，因為紐森表示，「我不希望在這個州發生這種幾萬名觀眾群聚的事情，現在我只關注眼前的狀況，但我預估未來幾個月不可能發生這種事情。」

(中時 )