清明連假人潮擠爆各大風景區，新北市長侯友宜5日防疫會議時指出，一個多月前大甲媽祖遶境活動被眾人撻伐，怎麼會清明節大家卻都跑去風景區群聚，令人擔憂、令人搖頭，更令人難過，他也呼籲民眾「別讓這陣子的努力都白費了」，接下來連假都要加強管控、分流。

侯友宜說，當訂房率出現七、八成時，就是可能出現破口的時候，必須要有效分流，新北市在疫情爆發後，各大風景區人潮都已陸續下降，各區長也都超前部署到場盯場，新北市各大風景區掌控得很好，人潮都已減少七、八成；各大納骨塔人潮也減少七、八成，線上追思也增加2倍。

侯友宜再次呼籲，無症狀確診占4.6％，而境外移入也占確診案86％，過去入境人數萬人以上可能做不到，但現在境外移入只剩900多人，入境者全面普篩是可以做到的，呼籲中央應該開始做，有症狀就能送集中檢疫，沒有就居家檢疫，這樣篩出來，絕對能夠百分百阻絕於境外。

侯友宜說，不要等事情發生，才說早知道，防疫只有過沒有不及，寧可給大家增加一點限制、困擾，能夠換取國人健康 是最重要的目標，守護國人健康，用某部分限制來換取，這是值得的。

(中時 )