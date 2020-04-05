新冠肺炎疫情延燒，清明連假墾丁湧進大量人潮，就怕引發群聚感染，疫情指揮中心特別發簡訊示警，警方也在設關卡量額溫，並強烈要求戴口罩。對此，有網友依台灣目前的狀況，提問「去墾丁玩錯了嗎？」

避免大量人潮造成群聚感染，疫情指揮中心發布國家級警報，要求「墾丁人潮擁擠，暫勿前往」，屏東縣疫情指揮中心也設立恆春前進指揮所，在墾丁大街兩端路口設關卡量額溫，並強烈要求戴口罩。不少民眾折返不進入墾丁大街，人潮因此減少約1/3。

不過，PTT有網友表示，台灣目前的狀況：1.確診都在負壓隔離病房、2.海龜（海歸）跟接觸確診者居家檢疫14天，加上高額罰金，應該不太會再有白目出去亂跑，檢疫期間出狀況確診也是進病房、隔離14天之後不檢驗，也代表政府覺得14天後，就算是無症狀帶原者的感染力很低不重要，所以才不用驗。「所以去墾丁玩錯了嗎？先不管墾丁，很多人還是相信政府現在連口罩都不戴，問題出在哪？」

對此其他網友表示，「沒錯，但你不要傳染給我」、「疫情爆發、台灣醫療體系崩潰，到時你就知道」、「錯在他們沒保持社交距離（戶外一公尺以上），而且還不戴口罩，並不不是去墾丁玩」、「無症狀沒被找到的跑去墾丁玩你就知道嚴重性了」、「等連假結束兩周內，人數爆了你就知道有沒有錯了」。

(中時電子報)