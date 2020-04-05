中油公司特地加派人手以攔油索及吸油布吸油，卻仍不及柴油因雨擴散速度。（翻攝自李坤城臉書／戴上容新北傳真）

五股中興路上月發生中油油管洩漏火警，洩出的柴油竟漂到原本惡臭的蘆洲鴨母港溝，連日下雨漏油擴散情況「雪上加霜」；附近居民近日聞到「加倍」油惡臭找上民代李坤城，李坤城致電環保局後表示，環保局要求中油公司回收漏油期限至8日止，他也表示將會持續關心狀況。

新北市五股區中興路二段上月30日中午12時一條地下中油管線疑因管壓過低，突然爆裂導致大量柴油漫溢路面，一輛小貨車正好經過，路面濺起柴油疑噴入引擎，導致小貨車起火燃燒瞬間成為火團，所幸駕駛跳車逃生，人無大礙，火勢也於當日下午1時許撲滅，中油隨後派遣人員清理路面大量漏油。

未料，漏油竟從事發的上月漫延至今，一路汙染鄰近本來就有異味的蘆洲鴨母港溝，近日更因下雨緣故使漏油漂得更遠漫延範圍擴大。附近居民表示，近日聞到更嚴重的惡臭油味，擔心對健康、環境有影響；4日連假期間中油公司特地加派人手以攔油索及吸油布吸油，卻仍不及柴油因雨擴散速度。

市議員李坤城表示，市府環保局要求中油處理漏油的時間截至8日止，他則要求市府和中油公司，要將漏油對鴨母港溝的環境傷害降到最低，他也會持續關心狀況；立委林淑芬則在臉書表示，要求中油公司6日到辦公室說明。

(中時 )