「國標舞女王」因心臟手術過程出狀況，與病魔奮鬥45天仍病逝，獨留4歲女兒霓霓及老公辛龍，如今劉真的後事暫告一段落，然丈夫辛龍的身心狀態卻仍低潮，完全走不出來，讓親友們非常擔心，而不僅他放不下愛妻，也擔心稚齡愛女無法接受媽媽不在了的事實，因此至今仍瞞著劉真死訊，謝震武及心理醫師林萃芬都表示憂心，提醒可能會有「嚴重後果」。

謝震武曾跟劉真搭檔主持節目。(中時資料照片)

謝震武近日在《震震有詞》中透露，過去曾跟劉真一起主持《快樂有go正》，因此跟她們一家人相識，而事發後，他去關心辛龍並與之談心，提到：「小真雖然離開了…」，馬上被辛龍糾正，說：「武哥，小真沒有走！」，眾人都非常感慨而心疼辛龍的身心狀態，謝震武嘆，再這樣下去，恐怕有更大的難題等著辛龍。

至於孩子的照顧問題，過去一直是劉真跟保姆負責，然劉真住院後，辛龍就瞞著愛女，不願讓孩子看到媽媽生病的模樣，而劉真過世後，霓霓會找媽媽，辛龍總用「媽媽去很遠的地方旅行」當藉口，堅持瞞著女兒，謝震武因此擔心，之後要怎麼讓孩子知道媽媽已經離開的事實，會是一道難題，而心理師也這樣覺得。

據《三立新聞網》報導，諮商心理師林萃芬認為，繼續對霓霓隱瞞媽媽過世的事實，孩子不久後總會找媽媽的，甚至可能出現「分離焦慮症」，情況惡化時，小孩會出現「拔頭髮、作惡夢」等行為，更嚴重者會出現身體不適，甚至黏著家人不放，因此建議辛龍的親友先試著安撫霓霓，幫助她了解真相，給她空間跟時間懷念媽媽，認為這樣對孩子身心的健全，會比較有幫助。

(中時電子報)