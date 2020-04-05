荷蘭人跟全台灣人對不起！第一次來台南太感動了。(影／取自 Ku's dream酷的夢的YouTube)

法國YouTuber「酷」常以外國人角度，拍攝台灣和外國文化不同的影片，日前他帶著尼德蘭（荷蘭）朋友遊台，並帶他到台南探索他祖先的遺跡，這讓友人相當驚訝，直呼「大部分的尼德蘭人完全不知道台灣曾是他們的殖民地」。

尼德蘭人400年前曾殖民過台灣，並在台南建立堡壘和引進不少技術，這些歷史台灣人大多知道，因為學校會教，不過「酷」的朋友卻表示，他們尼德蘭人卻不知道，讓他覺得很奇怪，他認為應該是尼德蘭人在海外有太多混亂的殖民史，並壓榨殖民地文化，所以被忽略了。

但他來到台灣，看到美麗的風景，「我覺得每一個尼德蘭人都應該要知道，這裡(台灣)有很多尼德蘭的遺跡，他們一定要來看看，因為很美」，他也表示自己有點失望，在學校沒有教他們這些，他心情複雜的說：「我不知道台灣人對尼德蘭人有什麼看法？」

「酷」跟他說尼德蘭人對台灣的影響不少，不能說都只有不好的，應該能說是相當正面，友人也表示希望台灣人對尼德蘭人的看法是正面的，不然他會有點傷心，並想要「正式對台灣人道歉」，替他的祖先道歉，「現在有新的尼德蘭人在台灣，我們一定不會害你們」。

(中時電子報)