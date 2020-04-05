洗手舞以接力方式在網路掀起討論，藝人網紅紛紛加入，政壇包括國民黨主席江啟臣及許多藍綠民代也趕搭洗手舞熱潮自拍影片。新北市議員陳偉杰的洗手舞影片非常另類，除了邀請街舞老師、忍者造型外，把洗手七字訣以太極般手勢呈現也得到網友好評，影片上傳幾小時就引起熱烈討論，原來洗手舞也可以這麼酷。

陳偉杰說，疫情持續升溫，大家都知道勤洗手、戴口罩，但他發現很多民眾工作一忙就忘記防疫或是洗手不確實，所以他想出用街舞、太極結合洗手七字訣，捨棄可愛風走忍者造型，想加深民眾印象，記住洗手七字訣，也希望讓學生族群關注，原來洗手也可以很帥很酷。

陳偉杰還點名國民黨中央委員、中華民國霹靂舞協會理事長連勝文，陳偉杰說防疫工作人人有責，他邀請連勝文及其他好朋友一起跳洗手舞，目的不是比拼舞技，而是希望藉由眾人力量呼籲民眾記住洗手七字訣，戴上口罩、落實洗手，保護自己也保護別人。

(中時 )