台中市就業服務處為幫助更生人求職者出監後順利就業，特推動「協助特定對象就業輔導計畫」，透過就業服務員運用個案管理，依服務對象就業需求，提供客製化就業諮詢、推介在地工作機會、陪同面試及就業後追蹤等服務，並結合臨時工作津貼、弱勢勞工就業協助經濟補助等促進就業方案，更於每月定期至台中地檢署觀護人室進行駐點就業服務，提供最新就業資訊及工作職缺，已協助超過200位更生人順利回歸職場。

勞工局指出，曾誤入歧途的「爵哥」（化名）假釋出獄後求職不順，得知台中市就業服務處提供協助更生人就業服務後，到后里就業服務台諮詢，就業服務員瞭解爵哥狀況後，運用「臨時工作津貼」推介爵哥到在地民間協會擔任6個月臨時工，辦理基本文書處理及社區環境維護等工作，上工至今已逾4個月，協會對爵哥的工作態度給予高度肯定。

爵哥表示，感謝台中市政府的協助，這份工作可以讓他一邊陪伴家人，一邊重新與社會接軌，逐漸脫離過去的陰影，對將來的就業更有信心。

勞工局長吳威志表示，更生人求職者常因長期脫離職場，陷入人際關係疏離及雇主歧視等困境，無法順利找到工作，最終重回不歸路。

吳威志說，為翻轉他們的人生，台中市就業服務處已與台中監獄、台中女子監獄、台中戒治所等各監所及更生人保護協會，合作建立求職個案轉介機制，除了入監辦理成長團體及就業領航劇團表演等活動，協助其於出監前建立正確職場觀念，並透過入監就業輔導及職業適性診斷等服務，協助其做好就業前準備及未來職涯規劃。

(中時 )