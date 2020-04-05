武漢無症狀感染者 所在社區取消無疫情認定 09:572020/04/05 旺報 林永富 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為深圳灣進行消毒作業。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部社區疫情防控組最新公布全市第十一次評定的無疫情社區、社區、村（大隊）名單，從本次評定開始，將無症狀感染者所在區域納入考評範圍，無症狀感染者所在社區按規定取消或暫停無疫情認定，所屬社區、街道同步取消或暫停無疫情認定。 據公告，截至4月4日16時，武漢市無疫情社區累計6988個，占比98.4％。 (旺報 ) #社區 #疫情 #取消 #症狀 #感染者 #大陸 #武漢 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 #無症狀 也許您會感興趣 推薦閱讀 隱形的危險 聚焦無症狀感染者 04:092020/04/01 焦點新聞 陸防堵疫情 緊盯無症狀感染者 04:102020/04/01 全球財經 無症狀感染者 浙江祭最嚴隔離28日 04:102020/04/01 兩岸要聞 新冠肺炎》義大利新增837死亡病例 確診增幅趨緩 05:122020/04/01 國際 1分鐘看世界》全球確診破82萬 秋季疫情恐大爆發 08:052020/04/01 國際 輸入性無症狀者 兩岸須嚴防 04:092020/04/02 焦點新聞 台應嚴防 無症狀者境外輸入 04:102020/04/02 兩岸要聞 滬新冠肺炎權威張文宏：中藥療效較難評估 11:262020/04/04 兩岸 新冠肺炎沒在怕 西門町陸女2天接客17人 13:012020/04/04 社會 嘉義縣新冠肺炎今日新增1例確診！ 06:582020/04/05 生活 兩岸熱門新聞 川普要出招？美擬對進口原油加徵關稅 - 兩岸 - 旺報 武漢無症狀感染者 所在社區取消無疫情認定 - 兩岸 - 旺報 美版武漢：幾乎每個紐約市民身邊都有人感染 - 兩岸 陸呼吸器生產受阻 原因曝光 - 兩岸 取快遞未洗手 武漢社區感染疑再起 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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