武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部社區疫情防控組最新公布全市第十一次評定的無疫情社區、社區、村（大隊）名單，從本次評定開始，將無症狀感染者所在區域納入考評範圍，無症狀感染者所在社區按規定取消或暫停無疫情認定，所屬社區、街道同步取消或暫停無疫情認定。

據公告，截至4月4日16時，武漢市無疫情社區累計6988個，占比98.4％。

(旺報 )