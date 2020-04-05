傳統喪禮中，大都會替逝世的親人建造墓碑，並在上面貼往生者的頭像，以供後世子孫紀念。哈薩克一名女子娜塔莉亞（Natalia Andreeva）近日收到朋友傳給他一個網址，打開後卻發現自己父親的遺像變成一間商場的地磚，每日都被來往的消費者踩踏，讓她氣得立即報警。

娜塔莉亞說自己在收到朋友傳來的網址時，原本還覺得疑惑，但點開後卻在影片中看到自己父親的遺像變成了一間商場的地磚，還被往來逛街的民眾不斷踩踏，令她又驚又怒。

她表示父親伊夫根尼·根納德維奇·克列謝托夫（Evgeny Gennadevich Krechetov）在2004年就已過世，家人將他埋葬在阿布拉克特公墓中；公墓相關單位在2014年時通知他們要重新製作墓碑，但家屬事後卻都沒有收到應該返還的舊墓碑，原本以為相關單位已經自行處理好後續事宜，沒想到竟會在商場地磚看到父親的遺照。

娜塔莉亞對此感到非常不滿，立即向商場反應並報警，希望警方能嚴懲出售墓碑材料的不肖分子，警方隨後也立即展開調查。卡緬諾戈爾斯克市警察局局長達烏爾·伊布賴耶夫（Daur Ibrayev）則在IG上PO文表示，會根據哈薩克共和國《刑法》（第294條）來調查這起案件。

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(中時電子報)