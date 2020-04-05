北市副市長黃珊珊被市長柯文哲延攬入府後，留下港湖區議員遺缺，黃4日晚間在臉書Po文表示，她的前資深助理、民眾黨發言人陳宥丞跟了她21年，現年33歲，可以說就像她的兒子一樣，希望大家可以把對她的支持，一樣支持陳宥丞。

柯文哲組成的民眾黨，麾下青年軍紛紛擔任北市府或黨的發言人，積極布局2022議員選戰。黃珊珊表示，陳宥丞跟了她21年，現在33歲，1998年她第一次參選，他12歲，因為媽媽工作忙，下課就到她競選總部寫功課，那時他6年級，基本上是他的安親班。

黃說。那時他又瘦又小，還沒有變聲，能言善道，陪她去菜市場掃街，就拿麥克風「各位叔叔伯伯阿姨大家好，請支持黃珊珊」、那一年她以第一高票當選內湖南港的市議員，他功不可沒，20年來，他國中、高中、大學，寒暑假基本都回來當工讀生，大學念法律系也到律師事務所實習，當完兵第一份工作就是當她的助理，可以說就像她兒子一樣，所以她也半強迫他去念台大國發所，為民服務要先充實自己。

「請大家像支持我一樣支持陳宥丞，一定不會失望的！」黃說，他跟著她打了8次選戰，她鼓勵他要自己獨當一面，後面10年，他是稱職而且能幹的議員助理，過去一年，他是台灣民眾黨發言人，接下來，就交給選民決定；從政其實不複雜，良心和法律就是基本底線，無私和熱忱才能走得長久，跟著她做服務20年，如果不是充滿服務熱情，是不可能做到的。

(中時 )