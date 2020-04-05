大立光(3008)公布3月合併營收為54.44億元，月增48.26%，為2019年11月以後單月新高，亦是歷年同月新高，大立光將於4月9日舉行法說會，公布第1季季報，並說明第2季展望，受到全球新冠肺炎疫情延燒影響，大立光表示，4月拉貨動能將較3月下滑。

大陸地區在新冠肺炎疫情獲得控制後加速復工，大立光3月合併營收如公司原預告「拉貨動能比2月好」，在工作天數恢復正常及客戶補庫存效應下，大立光3月合併營收一舉突破50億元關卡，達54.44億元，月增48.26%，年成長38.67%，為2019年11月以後單月新高，亦是歷年同月新高，累計第1季合併營收為132.14億元，年成長34.52%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光3月合併營收比重20%到30%，10M以上產品佔40%到50%，8M產品佔營收比重10%到20%，其他產品約佔10%到20%。

大立光將於4月9日舉行法說會，公布第1季財報，並說明第2季營運展望，全球新冠肺炎疫情持續延燒，大立光法說會如何看待第2季營運被視為全球智慧型手機產業及蘋果iPhone供應鏈景氣風向球，而大立光今天亦預告，4月拉貨動能將較3月下滑。

大立光表示，3月合併營收成長主要來自於客戶補庫存，不過受到新冠肺炎疫情影響，客戶需求減弱，4月拉貨動能看起來較3月下滑。

儘管全球新冠肺炎疫情未止，大立光興建新廠腳步未變；目前大立光在台灣共有13個廠區，9個為自有，4個為承租，公司日前公告台中工業區4200坪用地發包動土興建，預計2023年完工量產，2019年購進的7400坪用地現仍在容積審查中，預訂今年下半年動工，餘下的3500坪用地因有租約在身，移交日期稍晚，預訂明年著手興建，大立光表示，新廠建置將如計畫進行。

(時報資訊)