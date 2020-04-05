今天四月五日適逢先總統蔣公(蔣中正)逝世45周年紀念日，前總統馬英九赴桃園慈湖謁陵，緬懷蔣公為中華民國、為臺灣所作出的貢獻。馬英九表示，「歷史的功過當然可以檢討，但對於蔣公的貢獻不應選擇性的視而不見，甚至污衊」。

馬英九今5日一早，在國民黨多位黨政人士陪同下，赴慈湖謁陵，並隨後在臉書闡述心情和看法。

「今天是先總統蔣公逝世45周年紀念日，我再次前往慈湖謁陵，緬懷蔣公為中華民國、為臺灣所作出的貢獻」。

民國26年蘆溝橋事變發生後，當時的蔣委員長於7月17日發表「廬山談話」，號召全國軍民：「地無分南北，年無分老幼，無論何人，皆有守土抗戰之責任」。沒有蔣委員長領導抗戰勝利，就沒有之後的臺灣光復；沒有蔣總統率領國軍保衛臺灣，就沒有臺海安全；沒有蔣總統推動土地改革、地方自治、普及教育，臺灣就不會有今天的富裕繁榮及民主自由。

馬英九強調，從「辛亥革命」、北伐、抗戰到政府遷臺，從光復臺灣、保衛臺灣、到建設臺灣，蔣公與中華民國的歷史發展息息相關，他對臺灣的重要貢獻不容否認。「歷史的功過當然可以檢討，但對於蔣公的貢獻不應選擇性的視而不見，甚至污衊」。

網友則紛紛在馬英九臉書留言「蔣公是一代人物，勿論功過，是值得敬佩的」、「勿忘歷史，功過皆存史實」、「上述不論功過的事跡，現在的教科書還有在教嗎？都被民進黨刪光了吧！」。

(中時電子報)