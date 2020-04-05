為了預防新冠肺炎疫情擴散，馬來西亞發布行動管制令，禁止全國各地的大型集會及人民移動，包括宗教、體育、社交及文化活動。不過有19名男女不甩政府管制令，租下公寓大白天開趴狂歡，遭警方逮捕。

雪蘭莪州東南部加影市警方接獲民眾報案，指稱有公寓傳出「震震巨響」。據馬來西亞《中國報》報導，警方3日中午12時30分前往察看，赫然發現公寓中有14男5女，竟然大白天開趴狂歡，喝酒跳舞，立即將19人通通逮捕。

警方初步調查，該間公寓以每日170令吉（約新台幣1200元）出租，這批男女每人各繳約20到30令吉，從4天前便合資租下這間公寓。

馬來西亞警方目前以刑法滋擾公共場合罪，以及傳染病法調查這19人。大馬警方更呼籲：「行動管制期間不要隨意外出，好好留在家！」。

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(中時電子報)