環保局和農業處在芳苑紅樹林出海路攝影監視器，拍到濫倒兩人組，機車雙載來濫倒，一次還拍到兩對。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

海岸被濫倒垃圾嚴重，公德心哪裡去了？環保局在芳苑紅樹林出海路，架設監視器，揭露真相，濫丟還真到「無獨有偶」的地步，拍下情侶檔、夫妻檔，機車雙載來丟包垃圾的畫面，讓人傻眼，兩人一起來破壞環境，彼此都不感一絲愧疚嗎？

彰化有美麗的海岸線與豐富的濕地生態，長久以來常遭隨意丟棄垃圾，不僅影響海岸觀光發展，也會破壞海洋生態。去年彰化縣政府業已僱工清除濕地紅樹林周遭垃圾，為維護海岸及海洋環境生態，今年年彰化縣政府農業處與彰化縣環境保護局於芳苑鄉濕地紅樹林架設監視器以取締濫倒垃圾。

農業處表示，縣府轄管本縣沿海出海道路共19條，沿海地區卻成為環境死角，特別強化在出海道路出入口，未來都會盤點、考慮電線情形，裝設錄影機來蒐證，目前環保局芳苑紅樹林設置兩部攝影機錄影蒐證， 3月15日清楚拍兩對夫妻檔，攜帶超大包垃圾到紅樹林區域丟棄垃圾。

「太誇張了！這些濫倒者還都是雙雙對對，垃圾一載就往還邊來！」畫面曝光，讓人嘩然合謀蓄意的讓人齒寒，彰化縣環境保護局表示，接到將依照廢棄物清理法處以1200元以上6000元以下罰鍰。縣府未來將持續增購監控設備，加強對易遭傾倒垃圾廢棄物地點蒐證取締，嚴懲亂丟垃圾者。

(中時 )