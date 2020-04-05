「老師，你講得這麼容易，阿不然你也考考看啊！」面對學生吐槽，台北市新民國中老師徐為紘不但咬著牙卯起來考，還考上了癮，至今已取得50多張證照。他說：「我想和孩子們證明一件事，如果一個有閱讀障礙的人都能考取證照，為什麼你不試試看呢？」

徐為紘在高中升大學期間，父親經營失利，一夜之間，大地主成了破落戶，一家人無處可住，三餐無以為繼，甚至窮困到連孩子的學費都無能為力，使原本不愛唸書的他這才驚覺，貧窮，或許才是最大的限制。

「幸好老師悄悄幫我繳清了學費，」提起「老師」這兩字，徐為紘心中便再次被一股愛的暖流輕輕刷洗。那是國小時，坐在身旁耐心陪他寫字的身影，寫錯了擦去，又寫錯再擦去；是家道中落時，悄悄代繳交學費的身影；是大學時，幫忙申請各種專案補助，四處張羅工讀機會的身影。

體育，則改寫了徐為紘的人生際遇。從小體弱多病的他，從學習柔道中鍛鍊自我、找到自信，2年後，不但專注力與學習力提升，閱讀障礙更獲大幅改善，使他正式與過去低落的形象告別，進入國立體育大學運動技術系，主修柔道、角力，不但入選國手，更成為亞奧運國家代表隊教練。

唸書時，曾有老師提醒他：「你無法當運動員一輩子，必須趁早培養一技之長。」因此當他成為老師，也鼓勵隊上同學多考職業證照，培養多元興趣與實力，以加寬加深未來發展。

徐為紘當老師時，也鼓勵學生考證照，但卻被吐槽，「你講得這麼容易，自己考考看啊！」為了給學生做榜樣，徐為紘至今已取得50多張證照，除了多種運動項目的教練證、裁判證，就連中餐廚師證照都有了。

徐為紘最近被教育被選為教育家典範人物！一個過去被認為是「憨仔」，將來只能放牛的孩子，現在學生們叫他「徐爸」，他身體力行去考證照，也成為學生的榜樣。

(中時 )