隨著美國籃球名人堂5日宣布包含「小飛俠」布萊恩、「石佛」鄧肯、賈奈特等球星入選今年名人堂，《洛杉磯時報》記者沃奇卻馬上爆料，塞爾提克傳奇球星「真理」皮爾斯坦承自己故意多打1年才退休，就是不想跟這3大球星競爭。

因為布萊恩、鄧肯及賈奈特3人都在2016年退休，根據美國籃球名人堂規定，退休4年後才有入選名人堂資格，所以皮爾斯寧願多打1年，直到2017年才告退役，這樣一來，就無需跟3大球星爭搶，而在明年有望首次提名就入選。

其實也不能怪皮爾斯想太多了，畢竟無論從球場實力、生涯成就或場外貢獻來看，皮爾斯確實不如布萊恩、鄧肯與賈奈特，假如真的跟3人同樣選在2016年退休，或許今年可以獲得美國籃球名人堂提名，真正入選的機會卻很渺茫。

跟3大球星同樣選在2016年無奈退休的前熱火明星前鋒波許，就是最明顯的「受害者」，波許當年因為肺部血凝塊病症被迫退休，原本希望今年可跟布萊恩、鄧肯、賈奈特一起進入籃球名人堂，最後並未成真，他也表達很受打擊的心情。

(中時 )