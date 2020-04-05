新冠肺炎疫情蔓延，香港確診個案累計已達863宗。香港政務司司長張建宗5日表示，不少本地病例無法追蹤感染源和傳播路徑，情況令人非常擔憂，而自上月19日至31日，政府已向海外來港人士發出超過5.1萬強制檢疫令，期間有約80人涉嫌違例，亦有3人因違反居家檢疫令被判即時監禁，他認為不能單靠執法和檢控來防止病毒在社區傳播，市民自律守法是成功抗疫的關鍵因素。

據港媒東網報導，張建宗表示，目前4間檢疫中心合共提供約1740個單位，已有超過4成正在使用。政府已預備於駿洋邨第三及第四座增加更多檢疫單位，目標在本月內增加約1660個單位，並會於其他地方透過組裝合成建築方法增建至少約1000個檢疫單位，預計可於本月至7月份分階段完成及投入使用。

他亦提到，警方早前應衞生署要求，正式啟動俗稱「超級電腦」的「重大事件調查及災難支援系統」(MIIDSS)，就確診個案進行流行病學調查及接觸者追蹤，最終鎖定一些傳播熱點，群組源頭和超級傳播者等。

(中時 )