新冠肺炎蔓延至全球，台灣防疫措施受到多國讚許。曾參與處理SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情的前美國國防部長辦公室中國科科長包士可(Joseph Bosco)表示，大陸政府當年隱匿疫情的情況仍在重複上演，美國應該持續推動台灣參加世界衛生組織（WHO），但台灣卻一直被排除在外，無法與國際分享抗疫經驗及知識，以致現在「全世界正在爲此付出代價」。

據《美國之音》報導，曾處理SARS、愛滋病毒、豬瘟及禽流感等疫情的包士可指出，大陸政府在這次疫情中的態度正如當年SARS爆發時一樣，「他們會隱瞞資訊，他們會不透明，他們會不與國際社會合作，這次也一樣。」

包士可表示，現今新冠肺炎流行，大陸的手法也和之前如出一轍，沒有第一時間通報世界衛生組織（WHO），資訊不透明，也不與國際合作，反倒台灣一樣採取與世界合作的態度，卻被世衛和世界衛生大會（WHA）排除在外，這對國際組織來說是一大諷刺，相對的全世界也正為此付出代價。

包士可指出，若國際組織在SARS後接納台灣成為WHO會員，或許當年的經驗能防止新冠肺炎疫情發生。他也提到，美國應該持續為台灣參與WHO一事發聲並爭取更多國家一同合作，希望能夠有最好的專業來共同應對公共衛生的危機，台灣醫療專業有一定的水準及領導地位，不該因為政治因素被排除在外，且這次大陸就是這次危機的起因，卻將台灣排除在外，這是一件令人憤怒的事情。

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(中時電子報)