大陸交通運輸部官方微信發布消息稱，隨著河北省滄州黃驊市公車重新開行，目前全國31個省區市和新疆生產建設兵團所有地級以上城市、縣級市全部恢復了地面公共交通服務。此前，已開通城市軌道交通的41個城市也已全部恢復營運。

交通運輸部近期多次印發通知，指導各地交通運輸主管部門在當地疫情防控工作機制領導下，根據轄區內低風險、中風險、高風險縣市區旗名單，落實分區分級管控要求，科學有序恢復道路客運、城市公共交通含軌道交通和計程車含網約車等運輸服務。

(旺報 )