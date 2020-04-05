陸全國城市地面交通 全部恢復營運 10:522020/04/05 旺報 林永富 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸全國城市地面交通恢復營運，圖為武漢黃鶴樓前通往長江大橋道路。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸交通運輸部官方微信發布消息稱，隨著河北省滄州黃驊市公車重新開行，目前全國31個省區市和新疆生產建設兵團所有地級以上城市、縣級市全部恢復了地面公共交通服務。此前，已開通城市軌道交通的41個城市也已全部恢復營運。 交通運輸部近期多次印發通知，指導各地交通運輸主管部門在當地疫情防控工作機制領導下，根據轄區內低風險、中風險、高風險縣市區旗名單，落實分區分級管控要求，科學有序恢復道路客運、城市公共交通含軌道交通和計程車含網約車等運輸服務。 (旺報 ) #交通 #城市 #全部 #交通運輸 #公共交通 也許您會感興趣 推薦閱讀 守護身障學童 新北購13台交通車 04:102020/04/01 地方新聞 清明台中交通動線看這裡 搭公共運輸戴口罩 10:242020/04/01 社會 清明外出這裡最危險 醫警告：連假兩周後恐有一波確診高峰 13:142020/04/01 生活 韓出席城市金質獎 盼打造城市好品質 11:512020/04/01 生活 易居研究院：陸Q1百城土地成交面積年跌2成 14:092020/04/01 兩岸 邀旅宿業「安心防疫」 交通部每房每日補助千元 14:382020/04/01 生活 超載大貨車撞斷電桿 台8線交通受阻 14:512020/04/01 社會 失智翁迷途誤上國道 警即時攔阻安置助返家 15:042020/04/01 生活 防疫計程車車資補貼 交通部出一半 19:072020/04/01 生活 影》視察輕軌防疫 侯友宜宣導民眾搭大眾運輸應戴口罩 10:152020/04/04 政治 兩岸熱門新聞 瑞幸高管恐面臨美欺詐調查25年監禁 賠償112億美元 - 兩岸 - 旺報 川普要出招？美擬對進口原油加徵關稅 - 兩岸 - 旺報 武漢無症狀感染者 所在社區取消無疫情認定 - 兩岸 - 旺報 陸呼吸器生產受阻 原因曝光 - 兩岸 美版武漢：幾乎每個紐約市民身邊都有人感染 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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