34歲「Lollipop＠F」成員廖亦崟（威廉） 和「最正女主播」卓君澤兩人交往至今兩年多，感情穩定。4月1日愚人節時，威廉也不忘分享女友扮醜演出的〈記得多洗手，病毒遠離你〉歌曲MV，還打趣說：「當年最正的女主播呢？看來幽默是會傳染的。」後面更補充表示「我到底看了什麼！」但在疫情嚴峻的當下，他也呼籲大家「沒事多洗手、多洗手沒事」。

愚人節當天威廉還不忘分享女友拍攝的防疫MV，間接放閃。（圖／翻攝自廖威廉臉書）

2006年出道的威廉，先前曾和MV導演珍妮花、夏于喬談過兩段無疾而終的姊弟戀。2017年和前體育主播卓君澤經朋友介紹認識，現年31歲的卓君澤日前更大方透露兩人正努力存錢買房、已有結婚共識；威廉對此不願正面回應，僅低調表示本來就有買房，不暴露婚事進度。

分屬不同公司的棒棒堂雖然很難在舞台上合體，但私下仍常相約聚會。（圖／翻攝自廖威廉臉書）

有趣的是，近期威廉臉書5年前的回顧，當時還未跟卓君澤相識的威廉寫道：「我覺得卓君澤（卓卓）好可愛，有人認識她嗎？」兩人2017年因IG露餡，被發現一起到泰國跨年，戀情曝光迄今也兩年多，早就互相拜見過家長、甚至傳出論及婚嫁，如今看來威廉果然願望成真，令人稱羨。

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(中時電子報)