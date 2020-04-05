「爸比，爸比，我們可以送口罩給警察叔叔嗎？」。1名8歲女童，3日下午一臉羞切的拉著爸爸的手，手上還捧著合口罩，欲言又止的走進基隆市警察局暖暖派出所，值班員警上前詢關切，女童用一口超萌娃娃音說，「警察叔叔辛苦了，出們記得要帶口罩要注意安全小心」，當場讓派出所員警眼眶都濕了。

超萌娃娃音女童排隊集滿70枚口罩贈警，讓警察眼眶濕了。(張達智翻攝)

有感於新冠病毒肆虐，第一線執勤員警每天面對處理各式各樣的事務，在高風險的環境下執勤，胡姓市民與8歲女兒，每週均準時前往藥局排隊購買口罩，集滿70枚後特地到暖暖派出所致贈第一線執勤員警。

40歲胡父表示因疫情尚未穩定，為免家人遭受感染風險，不敢帶家人出遊，與8歲女兒近日在家中見新聞播報檢疫對象趴趴走的訊息，女兒便提議把家中部分口罩提供警方使用，感謝警察叔叔防疫期間的辛苦，並叮嚀外出記得戴口罩及注意健康。

暖暖所所長徐永煌表示：感謝女童及父親慷慨捐贈防疫口罩，讓第一線執勤員警有更安心的保護，並提醒同仁，新型冠狀病毒疫情當前，執勤時應戴口罩，多用肥皂勤洗手，有身體不適立即就醫，員警有健康的身體，才能提供民眾更好的服務。

(中時電子報)